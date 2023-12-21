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В Саратовском регионе будут внедрены инклюзивные практики

Новости
В Саратовском регионе будут внедрены инклюзивные практики

В Саратовской области крупнейшие промышленные предприятия и высшее учебное заведения обязались внедрить инклюзивные практики в рамках Национальных инклюзивных договоров. Церемония подписания состоялась сегодня в рамках дня региона в Агентстве стратегических инициатив. В мероприятии приняли участие генеральный директор АСИ и губернатор области Роман Бусаргин.

Национальный инклюзивный договор является публичным обязательством по внедрению в свою работу инклюзивных практик и создания безбарьерной среды, которое берет на себя образовательное учреждение или коммерческая организация. В рамках встречи такие соглашения заключили с Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского, а также крупнейшими промышленными предприятиями региона - ООО «Мебельная фабрика «Мария», завод «Аврора», ООО «Новосталь-М», группа компаний «Русагро», АО «Апатит», холдинг S8 Капитал, ООО «Холсим (Рус)».

Результатом работы станет прием на обучение 40 человек с инвалидностью по программам высшего и среднего профессионального образования, производство мебели под запросы по состоянию здоровья, а также создание дополнительных рабочих мест на саратовских предприятиях для людей с ограниченными возможностями и поддержка Вольского детского реабилитационного центра.

«Создание доступной инфраструктуры для всех граждан - одна из приоритетных задач. Речь в первую очередь идет о благополучии людей с ограниченным возможностями здоровья. Принятые сегодня решения, позволят нам значительно продвинуться в этом направлении. Важно, что к этой работе наравне с органами власти подключаются высшие учебные заведения и крупные промышленные предприятия», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.