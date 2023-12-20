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Фермеры Саратовской области обменялись опытом успешных практик в агробизнесе

Новости
Фермеры Саратовской области обменялись опытом успешных практик в агробизнесе


Делегация фермеров Воскресенского, Марксовского, Новоузенского, Ровенского и Энгельсского районов во главе с председателем АККОР Саратовской области «Возрождение» Александром Кожиным приняла участие в форуме «Модернизация АПК. Новые возможности для малого агробизнеса», который прошел на площадке Тимирязевской академии по инициативе Ассоциации КФХ России.

Участие в форуме приняли руководители фермерских Ассоциаций из 28 российских регионов, порядка 25 руководителей и молодых аграриев подключились к дискуссии в режиме видеоконференцсвязи.

«Устойчивое развитие аграрной отрасли во многом зависит от молодежи, которая ведет собственный бизнес или работает на семейных фермах. Это и определило основную тему диалога», - рассказал Александр Кожин.

Именно молодое поколение способно обеспечить настоящий технологический рывок аграрной отрасли, обратил внимание президент АККОР Владимир Плотников, поэтому ключевая задача - повышение доходности. «От нее зависит уровень зарплат, технологическое развитие хозяйств. Чтобы удержать молодежь в деревнях и решить кадровую проблему, зарплаты на селе должны быть выше, чем в городе», - подчеркнул он.

Фермерам рассказали об изменениях в мерах поддержки малых форм хозяйствования, которые начнут действовать со следующего года, экосистеме «Свое» опорного банка АПК, программе льготного лизинга сельхозтехники.

«С коллегами из регионов смогли обсудить современные подходы к развитию кадрового потенциала на селе, успешные практики развития агробизнеса. Уверен, что и техническая модернизация отрасли, и меры, которые предпринимаются на уровне государства для поддержки молодых специалистов, положительно отразятся на престиже аграрных профессий», - прокомментировал участие в форуме Александр Кожин.