Роман Шишков и Владислав Мартыненко вызваны в состав национальной сборной России

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Тренерский штаб мужской национальной команды во главе с Велимиром Петковичем определил состав на ближайший учебно-тренировочный сбор на который вызваны два игрока гандбольного клуба "СГАУ-Саратов" - 19 летний воспитанник саратовского гандбола Роман Шишков и голкипер "аграрие" 23-летний Владислав Мартыненко.Сборная России 1 января начнет подготовку к OLIMPBET Кубку дружбы. Всего же на турнире сыграют четыре команды. Соперниками россиян станут Белоруссия, Иран и Марокко. Турнир пройдёт в Москве с 5 по 7 января 2024г.Главный тренер сборной России Велимир Петкович в своём интервью пресс-службе ФГР отметил саратовских игроков:«Хорошую игру в последних матчах показал голкипер «СГАУ-Саратова» Владислав Мартыненко, заслуживший место в команде. Шанс проявить себя получил и Роман Шишков. Он и ранее попадал в список, но не приезжал в сборную из-за травмы».