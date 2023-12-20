В отремонтированных Домах культуры полным ходом идет подготовка к новогодним мероприятиям

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В 2023 году в рамках государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» отремонтированы 50 ДК в 38 муниципальных районах области и Саратове. Программа, предложенная Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, в текущем году была продлена по решению главы региона Романа Бусаргина. На проведение работ было выделено 73, 2 млн рублей. В первую очередь были восстановлены кровля, фасады, заменили коммуникации и окна. Благодаря региональной программе в Саратовской области системно решаются основные проблемы зданий сельских клубов. За два года отремонтировано уже 100 сельских учреждений.В уходящем году самый масштабный ремонт завершен в ДК «Восход» Вольского района. К обновлению сельского Дома культуры подошли комплексно. Выделенная сумма - 3 млн рублей позволила ликвидировать многолетние проблемы, связанные с состоянием кровли в учреждении. Работники ДК отметили, что повысилась безопасность здания, соответственно процесс работы людей в помещении стал максимально комфортным.По 2 и более миллиона рублей было выделено на ремонт домов культуры в Алгайском, Ершовском, Красноармейском, Краснокутском, Калининском, Ершовском, Екатериновском, Лысогорском, Новоузенском, Перелюбском, Ровенском районах. Благодаря целевому финансированию в 12 ДК заменили окна и двери, произвели частичный ремонт отопительной системы, а также обновили фасады, репетиционные классы и зрительные залы.Ремонт ДК села Натальин Яр Перелюбского района дал новый импульс к дальнейшему преображению и развитию культуры в селе. Для творческих коллективов созданы комфортные условия.Клубные работники семи отремонтированных ДК г. Саратова почеркнули, что под новыми крышами в теплых уютных зданиях организован культурный досуг и еще больше саратовцев и жителей ближайших сел стали участниками праздников и творческих мероприятий, а у молодежи появилась перспектива и планы на будущее.- Важно отметить, что все 50 ДК, отремонтированные благодаря проекту в текущем году, работают с полной творческой отдачей, - сказала министр культуры Наталия Щелканова. - Сегодня в отремонтированных по губернаторской программе сельских Домах культуры полным ходом идет подготовка к детским новогодним праздникам.