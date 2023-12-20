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Саратовское реготделение «Бессмертного полка России» признано лучшим в стране

Новости
Саратовское реготделение «Бессмертного полка России» признано лучшим в стране

Всероссийский форум «Вместе ZA Правду» впервые объединил все 89 региональных отделений Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», включая отделения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации.

Состоялись встречи делегатов форума с участником Великой Отечественной войны Семёном Яковлевичем Люлько, членами Центрального штаба движения генерал-полковником, участником боевых действий Сергеем Афанасьевичем Макаровым и народным артистом РСФСР Александром Яковлевичем Михайловым.

В рамках форума проведены круглые столы по темам «Социальная сеть, как элемент современной жизни», «Борьба с фейками», «Украинский национализм на службе Западу», «От героев былых времён».

Руководители Саратовского регионального отделения движения «Бессмертный полк России» - начальник штаба Андрей Малышев и руководитель исполкома Андрей Бердников награждены Благодарственными письмами Президента Российской Федерации за активное участие в организации и проведении комплекса мероприятий по празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме этого, Андрей Бердников награжден медалью Министерства обороны России «Участнику специальной военной операции».

По итогам 2023 года Саратовское региональное отделение движения «Бессмертный полк России» признано лучшим региональным отделением.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина поздравила общественников и отметила значительную роль движения «Бессмертный полк России» в патриотическом воспитании.

«Отмечу, что Андрей Николаевич Малышев и Андрей Владимирович Бердников проводят большую работу по организации помощи участникам специальной военной операции, формированию и сопровождению гуманитарных конвоев, а также работу по патриотическому воспитанию, включая уроки мужества и встречи с молодежью. Поздравляю коллег с заслуженной высокой оценкой!», - отметила министр.

В завершение участники форума единогласно приняли решение о поддержке выдвижения Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата на участие в президентских выборах 2024 года.