На месте табачной фабрики в Саратове появится экологически чистое производство

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Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с руководством крупного отечественного производителя швейной продукции. Обсуждались планы по развитию швейной фабрики в Саратове.Компания запустила крупное швейное производство в Саратове в феврале 2022 года и планировала дальнейшее расширение со значительным увеличением штата. Сейчас она приобрела комплекс зданий бывшей табачной фабрики в центре города. Здесь планируют разместить комбинат легкой промышленности на 2 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 700 млн рублей.«Реализация проекта максимально выгодна для Саратова и его жителей. Во-первых, освободившаяся промышленная площадка сохраняет свое назначение. Здесь не появятся ни торговый центр, ни жилые дома. Во-вторых, это будет экологически чистое производство. Уверен, что местные жители будут этому только рады. Поскольку соседство с табачной фабрикой ранее вызывало нарекания у саратовцев. И самое главное - здесь появятся новые рабочие места с достойными условиями труда. Мы, безусловно, заинтересованы в запуске самых современных отраслевых производств. Благодарю руководство компании за проявленный интерес к нашему региону», - подчеркнул Роман Бусаргин.Создание на территории Саратова комплекса предприятий швейного производства анонсировал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогам переговоров с инвесторами. Это одна из крупнейших производственных компаний легкой промышленности России. Предприятие специализируется на производстве обмундирования, профессиональной форменной и специальной, а также повседневной одежды.