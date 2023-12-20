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Завод-изготовитель нефтегазового оборудования повысит производительность труда на 5%

Новости
Завод-изготовитель нефтегазового оборудования повысит производительность труда на 5%


В национальный проект «Производительность труда», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, вступило еще одно саратовское предприятие - ООО «Завод Промгаз».

Предприятие производит оборудование для нефтегазового комплекса и инженерных систем.

Внедрение технологий «бережливого» производства будет проходить под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Специалисты будут активно работать с предприятием шесть месяцев, а последующие 2,5 года – консультировать в тиражировании полученного опыта на все производственные процессы предприятия. Цель реализации проекта - добиться ежегодного 5% роста производительности труда в ближайшие три года.

Уже запланировано участие руководителей и сотрудников предприятия в тренингах по «Декомпозиции целей» и «Эффективному инфоцентру», а также обучение рабочей группы основам бережливого производства, реализации проектов по улучшениям, картированию и производственному анализу.

Начиная с 2019 года, участниками национального проекта «Производительность труда» стали 86 предприятий региона. Доля саратовских предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда, составляет 62%.