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На площадке Агентства стратегических инициатив подписано соглашение между Правительством Саратовской области и Всероссийской Федерацией самбо

Новости
На площадке Агентства стратегических инициатив подписано соглашение между Правительством Саратовской области и Всероссийской Федерацией самбо

Подписано соглашение между правительством Саратовской области и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская Федерация Самбо».

Подписи под документом поставили Губернатор Роман Викторович Бусаргин и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев.

Среди основных направлений сотрудничества:
✔️пропаганда, развитие и популяризация самбо на территории региона;
✔️создание условий для укрепления здоровья;
✔️развитие инфраструктуры спорта;
✔️популяризация массового спорта и спорта высших достижений;
✔️вовлечение населения Саратовской области в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе через реализацию проекта партии "Единая Россия" "Zа самбо".

Глава региона подчеркнул, что самбо - один из самых благородных видов единоборств, которым он и сам занимался в школьные годы. Его развитие на территории области должно стать приоритетной задачей министерства спорта региона.

Сергей Елисеев отметил, что самбо - это не только борьба, но идеология и основной задачей для федерации является развитие не только спорта высших достижений, но и массового спорта. В настоящее время федерация активно развивается проект «Самбо в школу». 7 школ региона уже вошли в этот проект, в будущем это число планируется только увеличивать.

Соглашение станет отправной точкой для реализации проектов Всероссийской федерации на территории региона и придаст новый импульс развитию самбо.