20 декабря 2023 СРЕДА
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15:57 | 20 декабря
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СГУ вошёл в топ-10 по реализации молодёжной политики
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Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовскому университету – 114 лет

Новости
Вчера, 19 декабря, отметил день рождения Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. За 114 лет вуз стал одним из ведущих научно-образовательных центров России.
Саратовскому университету – 114 лет

Старейший вуз региона, Императорский Николаевский университет, Саратовский государственный имени Н.Г. Чернышевского, награждённый орденом Трудового Красного Знамени, а в современной истории – национальный исследовательский университет, участник федеральной программы «Приоритет 2030».

8 учёных Саратовского университета вошли в топ-2% самых цитируемых учёных мира, по версии крупнейшего международного научного издательства Elsevier. Два проекта – лаборатории «Умного сна» и лаборатории «Магнитные метаматериалы» – получили поддержку в конкурсе РНФ «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации».

Именно в СГУ в Год педагога и наставника прошёл Первый салон образования Саратовской области. Университет известен своими сильными педагогическими проектами далеко за пределами региона: ведутся занятия в Педагогическом классе и центре «CONSILIUM», успешно прошли фестиваль «Неделя педагогического образования» и Летняя школа молодых педагогов. Выпускник СГУ Олег Янковский стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023».

Студенты университета продолжают выигрывать в интеллектуальных, профессиональных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Совет студентов и аспирантов СГУ стал лучшим на IX Общероссийском форуме «Россия студенческая», а по итогам мониторинга эффективности реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности СГУ вошёл в десятку лучших в стране.

«Наш университет отличает особая атмосфера взаимовыручки, поддержки, внимания друг к другу, готовности вести диалог и вместе приближаться к истине в её самом высоком понимании. Уверен, что наши добрые традиции с каждым годом будут укрепляться, а смелые замыслы воплощаться в жизнь! Мы всегда будем в авангарде российской науки и высшего образования. Я поздравляю всех преподавателей, студентов, коллег и партнёров, друзей и выпускников – каждого, кому дорог Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», — поздравил университет ректор СГУ Алексей Чумаченко.