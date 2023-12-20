Саратовскому университету – 114 лет

просмотров: 104

Старейший вуз региона, Императорский Николаевский университет, Саратовский государственный имени Н.Г. Чернышевского, награждённый орденом Трудового Красного Знамени, а в современной истории – национальный исследовательский университет, участник федеральной программы «Приоритет 2030».8 учёных Саратовского университета вошли в топ-2% самых цитируемых учёных мира, по версии крупнейшего международного научного издательства Elsevier. Два проекта – лаборатории «Умного сна» и лаборатории «Магнитные метаматериалы» – получили поддержку в конкурсе РНФ «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации».Именно в СГУ в Год педагога и наставника прошёл Первый салон образования Саратовской области. Университет известен своими сильными педагогическими проектами далеко за пределами региона: ведутся занятия в Педагогическом классе и центре «CONSILIUM», успешно прошли фестиваль «Неделя педагогического образования» и Летняя школа молодых педагогов. Выпускник СГУ Олег Янковский стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023».Студенты университета продолжают выигрывать в интеллектуальных, профессиональных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Совет студентов и аспирантов СГУ стал лучшим на IX Общероссийском форуме «Россия студенческая», а по итогам мониторинга эффективности реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности СГУ вошёл в десятку лучших в стране.«Наш университет отличает особая атмосфера взаимовыручки, поддержки, внимания друг к другу, готовности вести диалог и вместе приближаться к истине в её самом высоком понимании. Уверен, что наши добрые традиции с каждым годом будут укрепляться, а смелые замыслы воплощаться в жизнь! Мы всегда будем в авангарде российской науки и высшего образования. Я поздравляю всех преподавателей, студентов, коллег и партнёров, друзей и выпускников – каждого, кому дорог Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», — поздравил университет ректор СГУ Алексей Чумаченко.