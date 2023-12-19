Звание «Самого ударного холдинга» завоевали «Вертолеты России»
Звания «Самого ударного холдинга» второй год подряд добился холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). В гранд-финале седьмого чемпионата по боксу и силе удара «Ударная десятка» представители холдинга выступили на самом высоком уровне. Показательный бой провел сотрудник дальневосточного предприятия ААК «Прогресс» Михаил Бурнос – он стал обладателем чемпионского пояса «Ударной десятки» уже в пятый раз. Также вклад в победу холдинга в чемпионате внесли Николай Мялов, Юрий Бондаренко и Яна Атабекян, Роман Беликов, Алексей Насников, Гузель Макукина, Наталья Маннапова.
В отборочных соревнованиях чемпионата «Ударная десятка» в 2023 году приняли участие почти 15 тысяч работников предприятий холдинга «Вертолеты России», десятки сразились на боксерском ринге. Второй год подряд самым активным и ударным предприятием состязаний признан входящий в структуру холдинга завод «Роствертол» – участниками соревнований стали 6249 спортсменов-любителей.
В Москву на гранд-финал со всех предприятий Госкорпорации Ростех побороться за призовые места приехали почти 500 финалистов региональных отборочных туров. Был разыгран призовой фонд в размере более чем 3 млн рублей. В 2023 году на предприятиях Госкорпорации Ростех было проведено более 70 отборочных турниров «Ударной десятки», в которых выступили 43 000 сотрудников. Всего за время существования проекта его участниками стали свыше 120 тыс. человек.
В отборочных соревнованиях чемпионата «Ударная десятка» в 2023 году приняли участие почти 15 тысяч работников предприятий холдинга «Вертолеты России», десятки сразились на боксерском ринге. Второй год подряд самым активным и ударным предприятием состязаний признан входящий в структуру холдинга завод «Роствертол» – участниками соревнований стали 6249 спортсменов-любителей.
В Москву на гранд-финал со всех предприятий Госкорпорации Ростех побороться за призовые места приехали почти 500 финалистов региональных отборочных туров. Был разыгран призовой фонд в размере более чем 3 млн рублей. В 2023 году на предприятиях Госкорпорации Ростех было проведено более 70 отборочных турниров «Ударной десятки», в которых выступили 43 000 сотрудников. Всего за время существования проекта его участниками стали свыше 120 тыс. человек.