Звание «Самого ударного холдинга» завоевали «Вертолеты России»

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В отборочных соревнованиях чемпионата «Ударная десятка» в 2023 году приняли участие почти 15 тысяч работников предприятий холдинга «Вертолеты России», десятки сразились на боксерском ринге. Второй год подряд самым активным и ударным предприятием состязаний признан входящий в структуру холдинга завод «Роствертол» – участниками соревнований стали 6249 спортсменов-любителей.В Москву на гранд-финал со всех предприятий Госкорпорации Ростех побороться за призовые места приехали почти 500 финалистов региональных отборочных туров. Был разыгран призовой фонд в размере более чем 3 млн рублей. В 2023 году на предприятиях Госкорпорации Ростех было проведено более 70 отборочных турниров «Ударной десятки», в которых выступили 43 000 сотрудников. Всего за время существования проекта его участниками стали свыше 120 тыс. человек.