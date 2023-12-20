20 декабря 2023 СРЕДА
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Победителем метапредметной олимпиады «Команда большой страны» стала команда педагогов Лицея-интерната 64

Новости
Победителем метапредметной олимпиады «Команда большой страны» стала команда педагогов Лицея-интерната 64

В финале Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей участвовали 83 команды педагогов из разных регионов России. Саратовскую область представляли учителя Лицея-интерната 64: Анна Львицына, Татьяна Усова, Вероника Романова и Антон Дьяченко.

Всероссийская профессиональная олимпиада для учителей включает четыре направления для педагогов разных предметов — это метапредметная олимпиада «Команда большой страны», олимпиады «Хранители русского языка», «ДНК науки» и «ПРО-IT».

Финалисты достойно продемонстрировали свои профессиональные знания, креативность и умение работать в команде. Главным испытанием стала разработка и защита проекта урока на основе материалов Международной выставки-форума «Россия».

Министерство образования Саратовской области