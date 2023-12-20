136 адвокатов оказывали в текущем году бесплатную юридическую помощь в области

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Согласно Федеральному закону бесплатная юридическая помощь представляется в рамках государственной и негосударственной систем.Участниками государственной системы оказания бесплатной юридической помощи в Саратовской области являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, территориальные органы управления государственных внебюджетных фондов, которые оказывают правовую помощь в рамках представленной законом компетенции.В государственной системе оказания бесплатной юридической помощи в 2023 году принимали участие 136 адвокатов.Согласно Федеральному закону бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы, а именно адвокатами, представляется отдельным категориям граждан по определенным случаям, обозначенным в законодательстве (например, инвалидам, малоимущим гражданам, детям-инвалидам, детям-сиротам и другим).Дополнительные категории граждан и случаи, по которым представляется бесплатная юридическая помощь, закреплены областным законом «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области».Участниками негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи являются юридические клиники – в Саратовской области их функционирует 4, а также негосударственный центр оказания бесплатной юридической помощи.Участники негосударственной системы представляют бесплатную юридическую помощь на добровольных началах, самостоятельно определяя категории и случаи ее оказания.С информацией об оказании бесплатной юридической помощи можно ознакомиться на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в разделе «Правовая информация» - «Бесплатная юридическая помощь».