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136 адвокатов оказывали в текущем году бесплатную юридическую помощь в области

Новости
Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.


Согласно Федеральному закону бесплатная юридическая помощь представляется в рамках государственной и негосударственной систем.

Участниками государственной системы оказания бесплатной юридической помощи в Саратовской области являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, территориальные органы управления государственных внебюджетных фондов, которые оказывают правовую помощь в рамках представленной законом компетенции.

В государственной системе оказания бесплатной юридической помощи в 2023 году принимали участие 136 адвокатов.

Согласно Федеральному закону бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы, а именно адвокатами, представляется отдельным категориям граждан по определенным случаям, обозначенным в законодательстве (например, инвалидам, малоимущим гражданам, детям-инвалидам, детям-сиротам и другим).

Дополнительные категории граждан и случаи, по которым представляется бесплатная юридическая помощь, закреплены областным законом «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области».

Участниками негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи являются юридические клиники – в Саратовской области их функционирует 4, а также негосударственный центр оказания бесплатной юридической помощи.

Участники негосударственной системы представляют бесплатную юридическую помощь на добровольных началах, самостоятельно определяя категории и случаи ее оказания.

С информацией об оказании бесплатной юридической помощи можно ознакомиться на официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в разделе «Правовая информация» - «Бесплатная юридическая помощь».