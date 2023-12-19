«Навигаторы детства» из Саратовской области стали лауреатами Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания»

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На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались советники директоров, муниципальные и региональные координаторы, политики и общественные деятели в области образования, чтобы подвести итоги Года педагога и наставника.Церемонию вручения II Всероссийской детской премии открыл первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко:«Эту удивительную премию придумали сами ребята, которые сами номинируют и предлагают людей, которыми они гордятся, которых они любят и которые их вдохновляют. В этом большая человеческая справедливость и благодарность, и это очень здорово! Спасибо, ребята! Не случайно эта премия проходит на выставке «Россия», которая по поручению Президента собрала все то, чем гордится наша страна».На II Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» компетенции советников директоров по воспитанию определялись в нескольких номинациях: «Всегда в контакте», «На одной волне», «Наставник», «Новые горизонты», «Сообщество значимых взрослых» и «Навигатор моего сердца». А признанием профессиональных заслуг муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства» стали награды в номинациях «В ритме столицы» и «Малая родина».В номинации «Малая родина» одержала победу муниципальный куратор Балашовского района Таисия Дубовенко. А награду в специальной номинации от Общероссийского народного фронта «Все для победы» получила региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Саратовской области Алёна Рузанова.«Год педагога и наставника был по-настоящему важен для нашего проекта, но 2024 год объявлен Президентом Годом семьи, и он тоже будет очень ценным для нас. А все потому, что Росдетцентр – это одна большая и дружная семья из тридцати трех тысяч человек. В семье тебе всегда тепло и хорошо, тебя всегда поддержат. И эта поддержка сейчас очень нужна бойцам на линии фронта. Талисманы добра, письма солдатам и гуманитарную помощь мы каждый день собираем вместе не только со своими семьями, но и с учениками школ нашего региона», – поделилась региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Саратовской области Алёна Рузанова.