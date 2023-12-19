22 декабря в Саратовскую область прибудет поезд Деда Мороза

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В Саратовской области «Поезд Деда Мороза» побывает с праздничной программой 22 декабря. Маршрут следования поезда пройдет через станции Ртищево 1 и Балашов Пасс.В Ртищево «Поезд Деда Мороза» прибудет в 9.00, в 12.00 поезд отправится в Балашов. На станции Балашов Пасс поезд сделает остановку в 15.20 и пробудет там до 18.20.Всероссийский Дед Мороз и его сказочные помощники отправились в путешествие по России в празднично оформленной передвижной резиденции: поезд проедет от Великого Устюга по Байкало-Амурской магистрали, заглянет в Тынду и вернется обратно, чтобы подарить сказку детям из разных уголков страны, – в маршруте более восьмидесяти больших и малых городов и поселков.Гостей праздничных мероприятий ждет развлекательная анимационная программа – вход свободный.