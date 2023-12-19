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К Новому году Саратовский ТЮЗ воссоздал на новой сцене старейший детский спектакль «Аленький цветочек»

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К Новому году Саратовский ТЮЗ воссоздал на новой сцене старейший детский спектакль «Аленький цветочек»


23 декабря на Большую сцену саратовского ТЮЗа Киселева возвращается знаковое название – «Аленький цветочек». Спектакль с этим названием шел в театре более 70 лет, став любимым и родным для нескольких поколений зрителей и артистов ТЮЗа.

Сказка «Аленький цветочек» в постановке нового главного режиссера театра Сергея Захарина – это новая версия тюзовской истории. Работая с каноничным текстом Сергея Аксакова, постановочная команда спектакля сделала его еще более народным, еще более национальным и в то же время более близким к оригинальному материалу.

Народные мотивы нашли свое отражение не только в сценографии спектакля, но и в дизайне афиши и программки спектакля. Они выполнены в стиле мезенской росписи, выделяющейся из других народных промыслов своим сдержанным колоритом. В узор мастера вкладывали целый рассказ: каждый завиток рисунка имел определенное значение и располагался особым образом. Несколько самых распространенных элементов росписи и их расшифровка показаны и на программке спектакля. А еще программку можно усовершенствовать своими руками – сделать аленький цветочек объемным. Инструкция по его изготовлению также описана в программке.

Для детей с 6 лет. Спектакль входит в программу «Пушкинская карта».