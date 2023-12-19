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Ученые СГТУ создали устройство, позволяющее снизить затраты на отопление

Новости
Ученые СГТУ создали устройство, позволяющее снизить затраты на отопление

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволит уменьшить затраты на отопление.

«С целью уменьшения затрат энергии на отопление помещений в зимнее время года важно теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха. Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», – прокомментировал разработчик, профессор Юрий Печенегов.

Благодаря устройству возможно полностью исключить платежи потребителей за отопление. Это касается, например, помещений с теплоизолированными стенами, достаточным количеством светильников и других источников тепла. В таком случае платежи будут приходить только за электроэнергию.

Устройство можно использовать в жилых домах, административных и производственных помещениях. При широком применении разработка может стать заменой существующим системам и сетям централизованного отопления.

Вентиляция обитаемых помещений необходима по санитарно-гигиеническим требованиям. Основные нормируемые параметры – это температура, влагосодержание, скорость движения воздуха. Разработка ученых уникальна тем, что позволяет регулировать параметры воздуха в вентилируемом помещении.

Устройство состоит из отсеков с теплообменными секциями и влагопередатчиков. Независимо от температуры воздуха снаружи устройство работает без образования льда на поверхности теплопередачи. Влага не успевает скопиться и замерзнуть, поскольку собирается из потока удаляемого воздуха и передается в поток приточного воздуха после каждой теплообменной секции.

Наряду с обменом теплотой осуществляется и обмен влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха за счет использования капиллярно-пористых влагопроводов. В результате не происходит высушивания воздуха, что сопровождает работу применяемых в настоящее время приточно-вытяжных вентиляционных систем. Для разных людей комфортная влажность воздуха может быть разной и колебаться в известных пределах.