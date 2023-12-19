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Дети с сахарным диабетом 1 типа обеспечиваются необходимыми датчиками контроля глюкозы

Новости
Дети с сахарным диабетом 1 типа обеспечиваются необходимыми датчиками контроля глюкозы


В Саратовской области уже с конца прошлого, 2022 года, дети с сахарным диабетом 1 типа, нуждающиеся в специальном методе непрерывного мониторирования глюкозы, стали обеспечиваться для этого необходимыми медицинскими изделиями.

Финансирование дорогостоящего проекта было утверждено областной Думой по инициативе Губернатора региона Романа Бусаргина. По медицинским показаниям при наличии информированного согласия маленькие пациенты и их родители получили возможность проведения углубленного, фактически ежеминутного контроля уровня глюкозы, что необходимо для эффективного лечения инсулинзависимого сахарного диабета.

«На сегодняшний день данный метод контроля углеводного обмена используют свыше 700 детей и подростков - это более 80 процентов. Датчики непрерывного мониторирования глюкозы выдаются бесплатно по рецепту врача в аптеке по месту прикрепления пациента после проведения необходимого контрольного осмотра», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Министерство здравоохранения Саратовской области