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Саратовцы могут украсить новогоднее поздравление праздничным штемпелем

Новости
Саратовцы могут украсить новогоднее поздравление праздничным штемпелем

С 18 декабря 2023 г. жители и гости Саратова могут украсить свои почтовые отправления не простым, а специальным штемпелем. На его оттиске размещена надпись «С Новым годом и Рождеством!» и изображён главный зимний персонаж – Дед Мороз.

Специальное гашение почтовой продукции к празднованию Нового года стало уже доброй традицией. Эту акцию всегда ждут филателисты, посткроссеры и горожане, которые отправляют по почте поздравления с праздниками своим родным и друзьям. Эксклюзивный штемпель можно поставить на любое почтовое отправление. Он не только украсит письма и открытки горожан, но и станет особенным новогодним поздравлением и ценным филателистическим экспонатом.

Поставить оттиск новогоднего почтового штемпеля можно до 15 января 2024 г. в часы работы Саратовского главпочтамта.