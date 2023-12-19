Саратовские кадеты стали победителями Всероссийского форума «Золотой эполет»

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В Москве прошел ежегодный Всероссийский форум «Золотой эполет», посвященный государственным символам Российской Федерации.В форуме приняли участие команды из Иркутской, Курской, Московской, Магаданской, Самарской и Свердловской областей, Пермского края и Донецкой Народной Республики.Саратовскую область на фестивале представила команда Саратовской кадетской школы-интерната №2 им. В.В. Талалихина.Программа форума включала в себя презентацию команды, защиту научно-исследовательской работы, интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам, компьютерные викторины, соревнование по строевой подготовке, конкурс «Мои земляки – защитники Новой России», конкурс «Кадетский бал».Саратовские кадеты стали лучшими в компьютерной викторине по общей военной подготовке, творческом состязании «Мои земляки – защитники Новой России», по строевой подготовке «Прохождение торжественным маршем», заняли второе место в творческих конкурсах «Презентация команды» и «Кадетский бал» и третье место в состязании по строевой подготовке «Прохождение торжественным маршем с песней в составе подразделения».Кадет Ислам Мажиров стал победителем интеллектуального состязания «Защита исследовательской работы».Участники форума посетили Государственный центральный музей современной истории России, Международную выставку – форум «Россия» на ВДНХ, спектакль студенческого театра Московского политехнического университета «Светлое будущее» и Президентский полк службы Коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.