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Саратовский завод увеличит выпуск продукции на 30% благодаря господдержке

Новости
Саратовский завод увеличит выпуск продукции на 30% благодаря господдержке


Министр экономического развития области Андрей Разборов посетил завод «Аврора».

Компания производит фасовочно-упаковочное оборудование и поставляет продукцию не только на российский, но и на зарубежный рынок.

«Предприятие является активным получателем государственной поддержки, которая оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». При содействии Регионального центра инжиниринга была разработана программа модернизации, проведены работы по защите интеллектуальной собственности и подготовлена заявка на конкурс Фонда содействия инновациям. Предприятию был одобрен грант в размере 30 млн рублей. За счет полученных средств оно смогло существенно обновить станочный парк. Общий объем продукции за счет этого будет увеличен более чем на 30%, что позволит обеспечить российский рынок качественным фасовочным и упаковочным оборудованием, а также поставить его на зарубежный рынок, в первую очередь, в страны ближнего зарубежья», - рассказал министр.

Кроме того, для обслуживания станков запланирован набор персонала соответствующей классификации, таким образом, будут созданы новые рабочие места.

«В этом году благодаря полученной поддержке наша продукция вошла в «100 лучших товаров России». Очень горжусь, что наше предприятие достойно представляет Саратовскую область в Российской Федерации и за рубежом», - отметил генеральный директор завода «Аврора» Алексей Максимов.

В рамках развития экспортного направления при содействии Центра поддержки экспорта области завод «Аврора» принимает участие в бизнес-миссиях, отраслевых выставках, форумах и других международных мероприятиях. Благодаря господдержке были заключены экспортные контракты с партнерами из Республик Казахстан, Узбекистан, Белоруссии, Эстонии.

В региональном конкурсе «Экспортер года 2022» компания заняла первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности».