Новый федеральный закон позволит работать с несовершеннолетними, нуждающимся в помощи, эффективнее

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В Москве состоялось X Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие проходит ежегодно, организовано Министерством просвещения России и направлено на повышение эффективности деятельности комиссий с учетом современных тенденций, а также приоритетных направлений государственной политики в сфере защиты детства. Саратовскую область представляла председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юлия Васильева.В рамках Всероссийского совещания рассмотрены вопросы координации межведомственного взаимодействия органов и учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений. Участники обсудили организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с учетом современных тенденций.Наиболее эффективные решения и предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики правонарушений, сформированные участниками Всероссийского совещания, внесены в итоговую резолюцию. Документ станет практическим ориентиром при разработке организационных механизмов и положений проекта нового федерального закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних«Принятие нового федерального закона позволит работать с несовершеннолетними, нуждающимся в помощи, эффективнее. Вся работа органов системы профилактики направлена на оказание помощи, решение проблем детей и родителей, построена на принципах недопущения необоснованного вмешательства в семью. Четкие задачи, полномочия органов, прописанные в проекте нового закона, позволят решать проблемы детей и родителей эффективнее», - отметила председатель Саратовской региональной КДН Юлия Васильева.