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Сегодня завершится заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное»

Новости
Сегодня завершится заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное»


Сегодня, 18 декабря 2023 года, в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей».

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нем зарегистрировались более 550 тысяч человек, а это свыше 97 тысяч семейных команд. После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. Он продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы.

В рамках дистанционного этапа проходит Марафон заданий. Участвуя в нем, конкурсанты смогут получать не только баллы за участие в дистанционном этапе проекта «Это у нас семейное», но и дополнительные призы за оперативность выполнения заданий. Марафон заданий продлится до окончания дистанционного этапа. Следить за ним можно в социальных сетях проекта.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах.

А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное». 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

На участие в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировалось уже более 550000 человек, а это свыше 97 тысяч семейных команд из всех 89 регионов Российской Федерации.

В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют представители 79 стран.