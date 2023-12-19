В 2024 году в Саратовской области появятся модернизированные кадровые центры

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В модернизированном кадровом центре «Работа России» по Волжскому и Фрунзенскому районам Саратова прошел брифинг заместителя Председателя Правительства Саратовской области Сергея Егорова и министра труда и социальной защиты области Дениса Давыдова.Тема встречи с журналистами – «Рынок труда: итоги года, модернизация службы занятости населения в Саратовской области в 2024 году».Зампред отметил, что с 2021 года наблюдается устойчивое сокращение как общей, так и регистрируемой безработицы. Если в 2021 году уровень общей безработицы был 4,5%, то за 10 месяцев этого года – уже 2,9%.На 1 января 2022 года уровень официальной безработицы составлял 0,8%, на 1 декабря этого года – 0,4%.«Отмечу, что с начала 2023 года при содействии органов службы занятости нашли работу более 21 тысячи соискателей. На сегодняшний день в областном центре занятости зарегистрировано порядка 5 тысяч человек. На единой цифровой платформе «Работа в России» размещено свыше 27 тысяч вакансий», - прокомментировал Сергей Егоров.О перспективах регионального рынка труда рассказал Денис Давыдов. Он обратил внимание на работу, которая будет вестись по прогнозированию перспективной потребности в кадрах, а также по профориентации и профобучению.Денис Давыдов рассказал, что в следующем году пройдет масштабная модернизация существующих служб занятости. Финансирование проекта составит более 369 млн рублей.Служба занятости при этом станет активным участником рынка труда, будет эффективно выстраивать взаимодействие между гражданами и работодателями, между рынком труда и рынком образования, выстроит услуги на принципах проактивности, клиентоцентричности и комплексного удовлетворения потребностей клиентов на основе их жизненных и бизнес-ситуаций.Сергей Егоров обратил внимание, что с 1 января 2024 года вступит в силу новый закон о занятости населения, согласно которому центры занятости будут помогать не только тем, кто остался без работы, но и тем, кто, имея работу, ищет лучшие условия. Особая поддержка при этом будет предусмотрена для молодёжи, инвалидов, людей предпенсионного возраста, детей-сирот, а также бывших участников СВО и членов их семей.