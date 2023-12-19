В Саратовской области уровень дорог в нормативном состоянии с 9% вырос до 35,6%

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Об этом в ходе брифинга министерства транспорта рассказал министр транспорта Алексей Петаев. Такой результат стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.По словам министра, в рамках нацпроекта в этом году завершили все запланированные работы на региональных дорогах и частично закрыли задачи, которые назначались на 2024 год.Министр обратил внимание, что до работ (5-6 лет назад) в нормативном состоянии было всего 9% дорог, сейчас область пришла к показателю 35,6%. Изначально в этом году в порядок собирались привести 300 км полотна, но регион получил из федерального бюджета казначейский кредит на 1 млрд 700 млн, которые направили еще на 150 км дорог.Председатель городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игорь Поздникин также рассказал об итогах дорожных работ. По его словам, 310 км дорог города включены в паспорт нацпроекта «Безопасные качественные дороги», от запланированного удалось привести в нормативное состояние 90%. Всего в этом году отремонтировали 41 участок (14 за счет городского бюджета). Всего на дороги потратили 406 млн рублей.Для безопасности пешеходов на 38 участках установлены светофоры Т7 (односекционные), на 25 участках появились дублирующие знаки повышенной информативности о пешеходных переходах.Установлены 16 «лежачих полицейских» на участках концентрации ДТП.Помимо этого, поставили 898 новых дорожных знаков, а на 109 участках появилось освещение.