Четверо участников из Саратовской области стали победителями проекта «Твой Ход»

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Представители СГУ им. Н.Г. Чернышевского и ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС выиграли по 1 000 000 рублей в рамках конкурсного трека «Делаю» в рамках Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей».Финал третьего сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» прошёл в Москве с 12 по 14 декабря в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход» – 2023.Участники конкурсного трека «Делаю» шли к победе в несколько этапов. Первый - этап экспертной оценки паспортов проектов участников. Потом авторы лучших проектов защищали результаты своих работ перед экспертами на очных Окружных этапах. По результатам проведения трека определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты — 1 000 000 рублей.В список победителей от Саратовской области вошли Олеся Симанович (СГУ) и Дарья Иванова, Сергей Илларионов, Юстина Сафронова (ПИУ).Олеся Симанович, участница тематики «Человек — человек», представила инициативное объединение студентов «Очень простое открытие». Проект направлен на помощь школьникам и студентам в раскрытии способностей и талантов. Проект Олеси решает проблему недостаточной мотивации молодёжи. А ещё он учит школьников и студентов выражать своё мнение, находить свои слабые и сильные стороны, проводить нетворкинг, приобщаться к культуре и общественной деятельности, пробовать себя в разных сферах. Конкурс социальных видеороликов помогает молодым людям раскрывать творческий потенциал и задумываться о правильных ценностях.Дарья Иванова, участница тематики «Человек — человек», презентовала экспертам проекта «Твой Ход» марафон цифрового этикета BonTon. Проект формирует навыки цифрового этикета у младших школьников 2–5 классов. В ходе марафона в школах и детских лагерях Саратова и Энгельса провели викторины «Не будь хейтером» и предложили ребятам сыграть в две специально разработанные настольные игры.Хакеru.net — это игра по формированию навыков безопасного поведения в сети. Игроки раскрывали преступления в разных приложениях: мессенджерах, социальных сетях, на форумах, в электронной почте, в маркетплейсах и сервисах развлечений. Затем школьники играли в BonTon — игру по развитию навыков этичного поведения при работе с гаджетами и интернетом. Учащиеся отвечали на вопросы и набирали баллы. Проект одобрил Саратовский областной институт развития образования.Сергей Илларионов, участник тематики «Человек — человек», создал экосистему профессиональных траекторий «НейроШтрум». Проект помогает развивать научно-социальные проекты. Создатели разработали экосистему, с помощью которой участники смогут развивать собственные профессиональные траектории.Юстина Сафронова, участница тематики «Человек — природа», презентовала экспертам проекта «Твой Ход» видеолекторий «Экология в лицах» от волонтёрского движения ECOfriends. В 2023 году команда волонтёрского проекта ECOfriends провела 35 офлайн-экоуроков в школах Саратова, чтобы протестировать подготовленный материал и создать видеоуроки проекта «Экология в лицах». В ходе проекта создатели сняли 10 онлайн-уроков длительностью от 3 до 5 минут.