19 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 18 декабря
Новый федеральный закон позволит работать с несовершеннолетними, нуждающимся в помощи, эффективнее
17:00 | 18 декабря
Сегодня завершится заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное»
16:00 | 18 декабря
В 2024 году в Саратовской области появятся модернизированные кадровые центры
15:00 | 18 декабря
В Саратовской области уровень дорог в нормативном состоянии с 9% вырос до 35,6%
14:00 | 18 декабря
В обращение выпущена почтовая марка, посвященная Юрию Лужкову
14:00 | 18 декабря
Четверо участников из Саратовской области стали победителями проекта «Твой Ход»
13:00 | 18 декабря
Участник СВО из Петровска награжден медалью «За храбрость»
12:00 | 18 декабря
Спортсмены школы «РиФ» привезли пять медалей с Открытого Кубка по конному спорту
11:00 | 18 декабря
В областном правительстве обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики
10:00 | 18 декабря
В 2024 году продолжится обеспечение многодетных семей автотранспортом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Четверо участников из Саратовской области стали победителями проекта «Твой Ход»

Новости
Четверо участников из Саратовской области стали победителями проекта «Твой Ход»

Представители СГУ им. Н.Г. Чернышевского и ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС выиграли по 1 000 000 рублей в рамках конкурсного трека «Делаю» в рамках Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Финал третьего сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» прошёл в Москве с 12 по 14 декабря в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход» – 2023.

Участники конкурсного трека «Делаю» шли к победе в несколько этапов. Первый - этап экспертной оценки паспортов проектов участников. Потом авторы лучших проектов защищали результаты своих работ перед экспертами на очных Окружных этапах. По результатам проведения трека определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты — 1 000 000 рублей.

В список победителей от Саратовской области вошли Олеся Симанович (СГУ) и Дарья Иванова, Сергей Илларионов, Юстина Сафронова (ПИУ).

Олеся Симанович, участница тематики «Человек — человек», представила инициативное объединение студентов «Очень простое открытие». Проект направлен на помощь школьникам и студентам в раскрытии способностей и талантов. Проект Олеси решает проблему недостаточной мотивации молодёжи. А ещё он учит школьников и студентов выражать своё мнение, находить свои слабые и сильные стороны, проводить нетворкинг, приобщаться к культуре и общественной деятельности, пробовать себя в разных сферах. Конкурс социальных видеороликов помогает молодым людям раскрывать творческий потенциал и задумываться о правильных ценностях.

Дарья Иванова, участница тематики «Человек — человек», презентовала экспертам проекта «Твой Ход» марафон цифрового этикета BonTon. Проект формирует навыки цифрового этикета у младших школьников 2–5 классов. В ходе марафона в школах и детских лагерях Саратова и Энгельса провели викторины «Не будь хейтером» и предложили ребятам сыграть в две специально разработанные настольные игры.

Хакеru.net — это игра по формированию навыков безопасного поведения в сети. Игроки раскрывали преступления в разных приложениях: мессенджерах, социальных сетях, на форумах, в электронной почте, в маркетплейсах и сервисах развлечений. Затем школьники играли в BonTon — игру по развитию навыков этичного поведения при работе с гаджетами и интернетом. Учащиеся отвечали на вопросы и набирали баллы. Проект одобрил Саратовский областной институт развития образования.

Сергей Илларионов, участник тематики «Человек — человек», создал экосистему профессиональных траекторий «НейроШтрум». Проект помогает развивать научно-социальные проекты. Создатели разработали экосистему, с помощью которой участники смогут развивать собственные профессиональные траектории.

Юстина Сафронова, участница тематики «Человек — природа», презентовала экспертам проекта «Твой Ход» видеолекторий «Экология в лицах» от волонтёрского движения ECOfriends. В 2023 году команда волонтёрского проекта ECOfriends провела 35 офлайн-экоуроков в школах Саратова, чтобы протестировать подготовленный материал и создать видеоуроки проекта «Экология в лицах». В ходе проекта создатели сняли 10 онлайн-уроков длительностью от 3 до 5 минут.