Участник СВО из Петровска награжден медалью «За храбрость»

просмотров: 125

Глава Петровского района Александр Гречихо вручил медаль «За храбрость» земляку Алексею Колесникову, который с 14 марта участвовал в военных действиях в качестве добровольца.Житель Петровска – участник специальной военной операции за безупречное выполнение боевых задач награжден медалью «За храбрость» II степени. Соответствующий Указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным.Глава района поблагодарил Алексея Валерьевича за защиту мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и отметил, что им будут гордиться не только близкие, но и все петровчане.Медаль «За храбрость», являющаяся государственной наградой Российской Федерации, была учреждена указом Президента страны от 23 марта текущего года. Её вручают гражданам Российской Федерации «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».