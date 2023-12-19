Спортсмены школы «РиФ» привезли пять медалей с Открытого Кубка по конному спорту

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Традиционные соревнования по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья проходили в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках Московской области.Саратовскую область представляли Алексей Морозов, Татьяна Ерохова и Мария Тимашева.Личные и командные соревнования проводились отдельно по двум программам: Паралимпийской и Специальной Олимпиады.Наездники приняли участие в личных соревнованиях по дисциплинам «Выездка», «Трейл (Рабочая тропа)» и «Тест Дерби» в четырёх категориях в зависимости от ограничений по здоровью.Мария Тимашева завоевала золотую медаль в программе «Паралимпийская выездка. Тест Дерби».Татьяна Ерохова завоевала золотую медаль в программе «Специальная Олимпиада. Выездка» и серебряную медаль «Специальная Олимпиада. Трейл».Алексей Морозов завоевал серебряную медаль в программе «Специальная Олимпиада. Выездка» и бронзовую медаль «Специальная Олимпиада. Трейл».Подготовила спортсменов тренер-преподаватель Юлия Ворона.