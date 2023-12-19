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Спортсмены школы «РиФ» привезли пять медалей с Открытого Кубка по конному спорту
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Спортсмены школы «РиФ» привезли пять медалей с Открытого Кубка по конному спорту

Новости
Воспитанники филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» из Маркса стали победителями и призерами Открытого Кубка по конному спорту имени Данте Хоперии.

Традиционные соревнования по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья проходили в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках Московской области.

Саратовскую область представляли Алексей Морозов, Татьяна Ерохова и Мария Тимашева.

Личные и командные соревнования проводились отдельно по двум программам: Паралимпийской и Специальной Олимпиады.

Наездники приняли участие в личных соревнованиях по дисциплинам «Выездка», «Трейл (Рабочая тропа)» и «Тест Дерби» в четырёх категориях в зависимости от ограничений по здоровью.

Мария Тимашева завоевала золотую медаль в программе «Паралимпийская выездка. Тест Дерби».

Татьяна Ерохова завоевала золотую медаль в программе «Специальная Олимпиада. Выездка» и серебряную медаль «Специальная Олимпиада. Трейл».
Алексей Морозов завоевал серебряную медаль в программе «Специальная Олимпиада. Выездка» и бронзовую медаль «Специальная Олимпиада. Трейл».

Подготовила спортсменов тренер-преподаватель Юлия Ворона.