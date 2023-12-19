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В областном правительстве обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики

Новости
В областном правительстве обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики


В Правительстве области состоялось заседание Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при Губернаторе Саратовской области.

Участниками стали представители национально-культурных и иных общественных организаций области, традиционных для области религиозных конфессий, органов государственной власти и местного самоуправления, научного и экспертного сообщества, надзорных и правоохранительных органов, Общественной палаты области. Заседание провел Губернатор области Роман Бусаргин.

Роман Бусаргин отметил, что работа с приезжающими из других государств молодыми людьми – важная государственная задача. Необходимо создавать условия для того, чтобы молодежь активнее участвовала в социальной и культурной жизни региона.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина рассказала о форматах работы по реализации Стратегии государственной национальной политики на территории региона, которая строится на межведомственной основе, с привлечением институтов гражданского общества. Среди основных участников – Общественная палата Саратовской области, национально-культурные общественные и религиозные организации. Отдельно министр остановилась на реализации нацполитики на муниципальном уровне, системном подходе в обучении и повышении квалификации муниципальных кадров. Также Наталья Трошина привела данные социологического опроса 2023 года, согласно которому 86% респондентов положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

Заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов рассказал участникам заседания о функционирующей системе социально-культурной адаптации иностранных граждан в образовательных организациях, о формах работы с детьми и подготовке педагогических кадров, работающих с детьми приезжих граждан.

Участники приняли решение продолжить практику проведения встреч, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику идеологии экстремизма и терроризма со студентами образовательных организаций; организовать курсы повышения квалификации, обучающие семинары для государственных и муниципальных служащих области по реализации государственной национальной политики.