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В 2024 году продолжится обеспечение многодетных семей автотранспортом
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В 2024 году продолжится обеспечение многодетных семей автотранспортом

Новости
В 2024 году продолжится обеспечение многодетных семей автотранспортом


Саратовская область входит в число 19 субъектов Российской Федерации, в которых для многодетных семей предусмотрено право на обеспечение автотранспортом.

В следующем году микроавтобусы получат 38 многодетных семей, в которых воспитываются семь и более детей. Для сравнения – в этом году этой мерой поддержки воспользовались 23 семьи.

Напомним, в этом году внесены изменения в законодательство в связи с тем, что многодетные семьи неоднократно поднимали вопрос о трудностях в использовании выделяемых микроавтобусов: расход бензина, размер страховки, наличие водительских прав категории D и т.д. Теперь вместо микроавтобусов будут выделяться денежные средства на приобретение автотранспорта в размере 1,5 млн руб.

Социальная выплата будет предоставляться многодетной семье однократно и единовременно. Право на ее получение удостоверяется соответствующим сертификатом.

Денежные средства будут перечисляться юридическим лицам, осуществляющим продажу транспортных средств, у которых многодетная семья сама подобрала себе необходимый автотранспорт.

Таким образом, с введением денежной выплаты у семей появится выбор получить в пользование автомобиль в соответствии со своими потребностями, определяя тип транспортного средства, производителя, марку, модель, комплектацию и прочее.

Для обеспечения адресного подхода в предоставлении данной меры социальной поддержки необходимо соблюдение следующих условий.

Как и прежде, семья должна быть зарегистрирована на территории Саратовской области не менее последних пяти лет, предшествующих дате обращения с заявлением о предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение автотранспорта. Кроме того, родители должны осуществлять трудовую либо индивидуальную предпринимательскую деятельность или быть самозанятыми. Исключения: супруг либо родитель, не состоящий в браке, имеет инвалидность I или II группы, осуществляет уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляет уход за нетрудоспособными совершеннолетними гражданами или ребенком-инвалидом, является получателем пенсии.

При подаче заявления для оформления сертификата в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства необходимо предоставить минимальный пакет документов: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие трудовую или предпринимательскую деятельность. Остальные документы будут запрошены в рамках межведомственного взаимодействия специалистами учреждения.

Как отметили в министерстве труда и социальной защиты области, перед учреждениями поставлена задача по персональному адресному сопровождению каждой семьи при оформлении сертификата.

Подробную информацию можно узнать в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства или по телефону: +7 (8452) 65-38-23.