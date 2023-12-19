Людмила Лицова получила премию «Признание»

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14 декабря в Москве, Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» отметил свое 15-летие на сцене Российского академического молодежного театра торжественным вручением Премии «Признание».За выдающийся вклад в развитие культуры страны награждена художественный руководитель, главный дирижер Театра хоровой музыки, заслуженный деятель искусств РФ Людмила Лицова.Благотворительный фонд «Артист» учрежден в 2008 году народными артистами России Евгением Мироновым, Игорем Верником и Марией Мироновой, актером театра и кино Леонидом Ярмольником, продюсером Натальей Шагинян-Нидэм.