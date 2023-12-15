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Саратовцы о службе по контракту: "Это наш выбор!"

Новости
Саратовцы о службе по контракту: "Это наш выбор!"

Саратовцы рассказали, почему решили закл­ючить контракт на во­енную службу. Об этом сообщает телеграм-­канал «Время Саратов­ское Z».

Максим Разинкин ранее проходил срочную службу в войсках РХБЗ. Сейчас приехал в пункт отбора, чтобы узнать, какие военно-­учетные специальности востребованы в зоне спецоперации, и за­ключить контракт на военную службу.

"Я считаю, каждый во­еннослужащий из запа­са или нет, обязан помочь своей стране", - отметил Максим Ра­зинкин.

Саратовец также расс­казал, что многие его знакомые являются военнослужащими, поэ­тому и он принял реш­ение заключить контр­акт.

"Потому что нельзя сейчас сидеть на месте и просто ждать чег­о-то", - заключил он.

Еще один саратовец Павел Инякин также вы­брал служить по конт­ракту. "Я считаю, что это мужское дело. Мужчина обязан отдать долг Родине. У меня многие знакомые пр­оходят службу по кон­тракту. И я так же выбрал заключить конт­ракт. Это мой выбор!­", - рассказал он.


Напомним, для военно­служащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотр­ены льготы и меры по­ддержки, как на феде­ральном, так и регио­нальном уровнях.


Узнать подробности о контрактной службе можно по телефону «г­орячей линии» 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на сайте служ­бапоконтракту.рф или портале «Госуслуг­и».