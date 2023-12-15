Саратовцы о службе по контракту: "Это наш выбор!"
Саратовцы рассказали, почему решили заключить контракт на военную службу. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».
Максим Разинкин ранее проходил срочную службу в войсках РХБЗ. Сейчас приехал в пункт отбора, чтобы узнать, какие военно-учетные специальности востребованы в зоне спецоперации, и заключить контракт на военную службу.
"Я считаю, каждый военнослужащий из запаса или нет, обязан помочь своей стране", - отметил Максим Разинкин.
Саратовец также рассказал, что многие его знакомые являются военнослужащими, поэтому и он принял решение заключить контракт.
"Потому что нельзя сейчас сидеть на месте и просто ждать чего-то", - заключил он.
Еще один саратовец Павел Инякин также выбрал служить по контракту. "Я считаю, что это мужское дело. Мужчина обязан отдать долг Родине. У меня многие знакомые проходят службу по контракту. И я так же выбрал заключить контракт. Это мой выбор!", - рассказал он.
Напомним, для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрены льготы и меры поддержки, как на федеральном, так и региональном уровнях.
Узнать подробности о контрактной службе можно по телефону «горячей линии» 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на сайте службапоконтракту.рф или портале «Госуслуги».