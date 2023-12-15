В Саратовской области выбрали лучших ремесленников 2023 года

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Жюри VIII регионального конкурса «Ремесленник года» определило лучших ремесленников 2023 года.Конкурс проводится с 2016 года при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».Конкурсная комиссия оценила 110 работ финалистов творческого состязания. Звание «Лучший мастер» получили авторы 37 работ. В том числе, определены 4 победителя в номинации "Юный ремесленник", обладатель гран-при конкурса. 16 финалистов будут отмечены специальными призами.В этом году на участие в творческом состязании было подано 402 заявки. Это рекордное количество за всю историю конкурса.Имена победителей назовут 23 декабря на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Историческом парке «Россия - Моя история». Также будет организована выставка работ финалистов.