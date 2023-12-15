15 декабря 2023 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 15 декабря
Саратовские школьники провели мастер-класс по изготовлению брелоков с достопримечательностями нашей малой Родины
16:00 | 15 декабря
На Международной выставке-форуме «Россия» педагоги региона посвятили лекцию детям с нарушениями слуха
15:30 | 15 декабря
Саратовцы о службе по контракту: "Это наш выбор!"
15:05 | 15 декабря
В Саратовской области выбрали лучших ремесленников 2023 года
15:00 | 15 декабря
На «Фабрике процессов» обучено более 900 сотрудников саратовских предприятий
14:00 | 15 декабря
Продукция предприятия из Саратова вошла в «Золотую сотню» товаров России
13:00 | 15 декабря
Заглянем в «Окна!»: спектакль «Чемоданчик » - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
12:00 | 15 декабря
В областной научной библиотеке открывается проект «Большое чтение в Саратовской области»
11:26 | 15 декабря
Союз журналистов приглашает на презентацию книги «Юные летописцы: живая связь времен»
11:00 | 15 декабря
В Саратове подведут итоги Международной детско-юношеской премии «Экология-дело каждого»
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Союз журналистов приглашает на презентацию книги «Юные летописцы: живая связь времен»

Новости
Выход книги завершает реализацию Саратовским отделением Союза журналистов России одноименного проекта, ставшего победителем областного конкурса социальных проектов. В сборнике собраны работы победителей конкурсов среди школьников и студентов «Серебряное перо губернии» и «О героях былых времен».

В год Учителя и Наставника опубликованы также некоторые работы преподавателей, помогающих юнкорам в выборе профессии и находить нравственные ориентиры в героях страны, области, семьи, родного села или города. Победители конкурса получат в подарок книгу с их статьями.
В мероприятии примут участие взрослые и дети, авторы публикаций, члены правления, партнеры и друзья Союза журналистов.
Встреча состоится 19 декабря 2023 года в Саратовской областной научной библиотеке (ул. М.Горького, 40). Начало в 15:00 часов.