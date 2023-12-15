Союз журналистов приглашает на презентацию книги «Юные летописцы: живая связь времен»

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В год Учителя и Наставника опубликованы также некоторые работы преподавателей, помогающих юнкорам в выборе профессии и находить нравственные ориентиры в героях страны, области, семьи, родного села или города. Победители конкурса получат в подарок книгу с их статьями.В мероприятии примут участие взрослые и дети, авторы публикаций, члены правления, партнеры и друзья Союза журналистов.Встреча состоится 19 декабря 2023 года в Саратовской областной научной библиотеке (ул. М.Горького, 40). Начало в 15:00 часов.