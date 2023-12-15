В регионе планируют заморозить индексацию выплат госслужащим

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При принятии закона в 2024 году в области не будут изменять размер:- денежных вознаграждений губернатору области, а также людям, замещающим государственные должности региона;- окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы;- доплат к пенсиям за «особые заслуги перед Саратовской областью в области государственного, хозяйственного и социально-культурного развития».Также не будут индексировать фонд зарплат помощников депутатов областной думы и «норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника» госучреждений с учетом обязательных страховых отчислений.В пояснительной записке к проекту закона говорится, инициатива нужна, чтобы обеспечить «безусловное выполнение в 2024 году всех принятых обязательств».