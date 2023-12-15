15 декабря 2023 ПЯТНИЦА
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В регионе планируют заморозить индексацию выплат госслужащим

Новости
В Саратовской области в 2024 году хотят заморозить индексацию выплат госслужащим. Соответствующий законопроект в областную думу внес губернатор Роман Бусаргин.

При принятии закона в 2024 году в области не будут изменять размер:

- денежных вознаграждений губернатору области, а также людям, замещающим государственные должности региона;
- окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы;
- доплат к пенсиям за «особые заслуги перед Саратовской областью в области государственного, хозяйственного и социально-культурного развития».

Также не будут индексировать фонд зарплат помощников депутатов областной думы и «норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника» госучреждений с учетом обязательных страховых отчислений.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, инициатива нужна, чтобы обеспечить «безусловное выполнение в 2024 году всех принятых обязательств».