В регионе планируют заморозить индексацию выплат госслужащим
В Саратовской области в 2024 году хотят заморозить индексацию выплат госслужащим. Соответствующий законопроект в областную думу внес губернатор Роман Бусаргин.
При принятии закона в 2024 году в области не будут изменять размер:
- денежных вознаграждений губернатору области, а также людям, замещающим государственные должности региона;
- окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы;
- доплат к пенсиям за «особые заслуги перед Саратовской областью в области государственного, хозяйственного и социально-культурного развития».
Также не будут индексировать фонд зарплат помощников депутатов областной думы и «норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника» госучреждений с учетом обязательных страховых отчислений.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, инициатива нужна, чтобы обеспечить «безусловное выполнение в 2024 году всех принятых обязательств».
При принятии закона в 2024 году в области не будут изменять размер:
- денежных вознаграждений губернатору области, а также людям, замещающим государственные должности региона;
- окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы;
- доплат к пенсиям за «особые заслуги перед Саратовской областью в области государственного, хозяйственного и социально-культурного развития».
Также не будут индексировать фонд зарплат помощников депутатов областной думы и «норматив среднемесячного размера оплаты труда штатного работника» госучреждений с учетом обязательных страховых отчислений.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, инициатива нужна, чтобы обеспечить «безусловное выполнение в 2024 году всех принятых обязательств».