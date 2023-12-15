15 декабря 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 15 декабря
В Сватовский район Луганской Народной Республики отправили новогодние подарки для детей
17:00 | 15 декабря
Саратовские школьники провели мастер-класс по изготовлению брелоков с достопримечательностями нашей малой Родины
16:00 | 15 декабря
На Международной выставке-форуме «Россия» педагоги региона посвятили лекцию детям с нарушениями слуха
15:30 | 15 декабря
Саратовцы о службе по контракту: "Это наш выбор!"
15:05 | 15 декабря
В Саратовской области выбрали лучших ремесленников 2023 года
15:00 | 15 декабря
На «Фабрике процессов» обучено более 900 сотрудников саратовских предприятий
14:00 | 15 декабря
Продукция предприятия из Саратова вошла в «Золотую сотню» товаров России
13:00 | 15 декабря
Заглянем в «Окна!»: спектакль «Чемоданчик » - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
12:00 | 15 декабря
В областной научной библиотеке открывается проект «Большое чтение в Саратовской области»
11:26 | 15 декабря
Союз журналистов приглашает на презентацию книги «Юные летописцы: живая связь времен»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Сватовский район Луганской Народной Республики отправили новогодние подарки для детей

Новости
Машина с новогодними подарками для детей из Сватовского района Луганской Народной Республики отправилась из Саратовской области. В подшефный район привезут 3500 гостинцев для юных жителей.




Напомним, помогать подшефному Сватовскому району Саратовская область начала в июле 2022 года. За это время в ЛНР доставили сотни тонн гуманитарного груза, компьютеры, оргтехнику, школьные автобусы, учебники, спортивное оборудование и инвентарь. Саратовские спасатели участвуют в восстановлении поврежденных прилетами вражеских снарядов домов и объектов социальной сферы, медики регулярно помогают оказывать помощь гражданскому населению, проводят осмотры, консультации.