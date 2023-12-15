В Сватовский район Луганской Народной Республики отправили новогодние подарки для детей

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Напомним, помогать подшефному Сватовскому району Саратовская область начала в июле 2022 года. За это время в ЛНР доставили сотни тонн гуманитарного груза, компьютеры, оргтехнику, школьные автобусы, учебники, спортивное оборудование и инвентарь. Саратовские спасатели участвуют в восстановлении поврежденных прилетами вражеских снарядов домов и объектов социальной сферы, медики регулярно помогают оказывать помощь гражданскому населению, проводят осмотры, консультации.