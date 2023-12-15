Саратовские школьники провели мастер-класс по изготовлению брелоков с достопримечательностями нашей малой Родины

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Обучающиеся и педагоги Школы – интерната для обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам №4 г. Саратова представляют Саратовскую область на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.Ребята под руководством своих наставников показали фильм о главных достопримечательностях Саратова и провели интересную интерактивную игру, приуроченную ко Дню Конституции, где каждый участник получил магнит с флагом Российской Федерации. Затем участники прошли мастер – классы по изготовлению брелоков и значков с достопримечательностями нашей малой Родины.Мастер – классы были настолько захватывающими и интересными, что ни один проходящий мимо человек не остался равнодушным.