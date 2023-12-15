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На Международной выставке-форуме «Россия» педагоги региона посвятили лекцию детям с нарушениями слуха

Новости
На Международной выставке-форуме «Россия» педагоги региона посвятили лекцию детям с нарушениями слуха

Педагоги и обучающиеся Центра образования «Родник знаний» представляют Саратовскую область на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.

На площадке Саратовской области специалисты провели интерактивную лекцию «Саратов-толерантный», посвященную детям с нарушениями слуха.

В рамках мероприятия гости выставки погрузились в мир русского жестового языка и освоили дактильную азбуку. Все желающие смогли научиться исполнению песен на жестовом языке.

Также педагоги представили лекцию-демонстрацию с элементами квиза «Инклюзивный оздоровительный лагерь Саратовской области», где познакомили посетителей с деятельностью Детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Володи Дубинина и провели творческий мастер-класс «Саратовский сувенир», а также интерактивную викторину о детях-героях Великой Отечественной войны.

Международная выставка-форум «Россия» стала отличной возможностью пообщаться с жителями Ханты-Мансийска, Ставрополя, Рязани, Свердловской и Московской областей и многих других субъектов нашей большой страны и не только.