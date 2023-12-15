На «Фабрике процессов» обучено более 900 сотрудников саратовских предприятий

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В рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, команда ООО «Реванш» прошла обучение на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов».Уже третья команда компании под руководством сертифицированных тренеров Регионального центра компетенций училась выявлять потери, находить причины возникновения проблем и получила навыки организации бережливого производства.Члены команды отработали рабочие смены в игровых ролях от оператора сборки до начальника производства. Поставленные задачи были выполнены.Команде удалось по итогам третьей смены снизить себестоимость изделия до 53,7 тысяч условных рублей (в первой смене показатель был равен 312 тысяч); увеличить прибыль до 163,3 тысяч условных рублей против минусового результата в первой смене.«Полученный в ходе тренинга опыт сотрудники смогут применить в рабочих процессах, повысив их эффективность. Напомню, что обучение могут пройти все предприятия-участники нацпроекта. На настоящее время проведено 58 «Фабрик», обучено 902 сотрудника саратовских предприятий», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.