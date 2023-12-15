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Продукция предприятия из Саратова вошла в «Золотую сотню» товаров России

Новости
Продукция предприятия из Саратова вошла в «Золотую сотню» товаров России

13 декабря в Саратове состоялось торжественное награждение победителей федерального этапа 26-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Конкурс проходил в два этапа: лучших выбирали сначала на региональном уровне, а затем на федеральном. Экспертная комиссия оценивала надёжность, конкурентоспособность, безопасность и ряд других параметров продукции участников.

В «Золотую сотню» товаров России вошла продукция ПАО «Саратовский НПЗ». Продукция 22 предприятий региона стала лауреатами и дипломантами конкурса.

В число победителей федерального этапа конкурса вошли промышленные предприятия региона: АО «НПП «Алмаз», АО «Саратовский завод РМК», АО «Завод металлоконструкций», ООО «Завод «Газпроммаш», «Аврора», «РЭМО-Технологии» и другие.

Двадцать два специалиста предприятий Саратовской области удостоились почетной награды «Отличник качества», четыре представителя организаций награждены знаком «За достижения в области качества».

«Мы очень гордимся тем, что деятельность наших предприятий получила такую высокую оценку на федеральном уровне. Наши организации-победители вносят существенный вклад в развитие региона, вся продукция конкурсантов отвечает самым высоким стандартам качества. Уверен, что успех данных компаний станет примером для многих саратовских предприятий», - отметил и.о. директора ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» Андрей Ревуцкий.

Также на мероприятии наградили победителей конкурса «Лучший партнер 2023 года». Конкурс нацелен на привлечение внимания к важности вопросов технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений.

Конкурс «Лучший партнер года» проводился в трех номинациях: «Лучший клиент года», «Лучший соисполнитель года», «Содействие года»
Одним из «Лучших клиентов года» стало ПАО «Саратовнефтепродукт», «Лучшим соисполнителем года» признано ФБУ «Волгоградский ЦСМ», в номинации «Содействие года» - ФГБОУ ВО «Вавиловский университет» и др.