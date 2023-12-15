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В областной научной библиотеке открывается проект «Большое чтение в Саратовской области»

Новости
В областной научной библиотеке открывается проект «Большое чтение в Саратовской области»

15-16 декабря 2023 года в Областной универсальной научной библиотеке состоится 28 зимняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области» - «А.Н. Островский – великий драматург на все времена». Сессия посвящена 200-летию со дня рождения мастера русской драмы.

Организаторами выступают министерство культуры Саратовской области и Областная универсальная научная библиотека.

Мероприятия сессии откроются 15 декабря в 12.00 в Областной универсальной научной библиотеке (ул. им. Горького А.М., зд.40). Гости станут участниками театрализованного действия по мотивам пьес А.Н.Островского, которое пройдёт в выставочном зале.

Торжественное открытие проекта «Большое чтение в Саратовской области» состоится в конференц-зале библиотеки. В мероприятии планируется участие министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой.

Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Павел Кузьмин представит новое издание книги А. Н. Островского «Гроза», выпущенное издательством «Центр книги Рудомино» в рамках проекта «Сценография в книге». Будет показано видеоинтервью с художником книги Михаилом Фёдоровым, чьи работы хорошо знакомы читателям саратовских библиотек.

В режиме видеоконференцсвязи к присутствующим обратится ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, заслуженный деятель искусств России Борис Любимов. С лекцией «А.Н. Островский – драматург и переводчик» выступит советник генерального директора ВГБИЛ им. М.И.Рудомино, историк, телеведущий, кандидат исторических наук Алексей Юдин.

В выставочном зале Областной библиотеки будет развёрнута книжно-иллюстративная выставка «Великий мастер русской драмы».

Программа первого дня завершится в 15.00 в гимназии №1 (ул. Мичурина, 88), где состоится круглый стол «Театр, в котором всё по-честному».

16 декабря зимняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области» продолжит свою работу в библиотеке №1 (ул. Набережная Космонавтов, 5).