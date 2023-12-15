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Заглянем в «Окна!»: спектакль «Чемоданчик » - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости
Заглянем в «Окна!»: спектакль «Чемоданчик » - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

Два спектакля театра «Окна» ДЮЦ Фрунзенского района Саратова вышли на окружной этап V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Региональное жюри признало постановку «Чемоданчик» лучшей в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

Коллектив «Окна» – самый молодой театральный коллектив Детско-юношеского центра Саратова. Недавно ему исполнилось три года. Это театр, в котором играют дети, подростки и студенты. Основным принципом работы считают ощущение реальной правды в актере независимо от жанра произведения.

Ника Кобзарь – руководитель саратовского театрального коллектива «Окна» и педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра Фрунзенского района г. Саратов, в 2023 году стала победителем регионального конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

В репертуаре театра уже достаточно постановок, есть свои поклонники. Уже второй год саратовские «Окна» - в числе лучших на «Театральном Приволжье».

Спектакль «Чемоданчик» повествует о страшной трагедии еврейского народа в середине ХХ века.

- В центре событий - еврейская семья, переживающая катастрофу Холокоста, которая разделила их жизнь на «до» и «после», - рассказала Ника Кобзарь. - БОльшая часть семьи оказалась в концлагере смерти «Освенцим», а главная героиня Идит Яглом стала жертвой прямой жестокости нацистов и палачей. Зрителю вместе с героями пьесы предстоит пережить все тяготы лишений военного времени.