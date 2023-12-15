В Саратове подведут итоги Международной детско-юношеской премии «Экология-дело каждого»
16 декабря 2023 г. в 15.00 (г. Саратов, ул. Московская, 70, 2 этаж, актовый зал) состоится торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей Международной детско-юношеской премии «Экология-дело каждого».
Участники из Саратовской области прислали в этом году 1696 работ. Жюри отметили 10 творческих работ, из которых 3 работы вошли в число победителей.
Так, постоянная участница проекта Екатерина Козлова стала лучшей в двух номинациях: первое место в «Экопросвещение» и второе в «Экоблогере» с работами о важности сохранения пчел и о Международной акции «Сад памяти».
Участники из Саратовской области прислали в этом году 1696 работ. Жюри отметили 10 творческих работ, из которых 3 работы вошли в число победителей.
Так, постоянная участница проекта Екатерина Козлова стала лучшей в двух номинациях: первое место в «Экопросвещение» и второе в «Экоблогере» с работами о важности сохранения пчел и о Международной акции «Сад памяти».