В Саратове подведут итоги Международной детско-юношеской премии «Экология-дело каждого»

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Участники из Саратовской области прислали в этом году 1696 работ. Жюри отметили 10 творческих работ, из которых 3 работы вошли в число победителей.Так, постоянная участница проекта Екатерина Козлова стала лучшей в двух номинациях: первое место в «Экопросвещение» и второе в «Экоблогере» с работами о важности сохранения пчел и о Международной акции «Сад памяти».