Саратовская область вошла в число регионов с высоким уровнем эффективности МФЦ

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Саратовская область вновь вошла в число регионов с высоким уровнем эффективности организации деятельности многофункциональных центров согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по итогам 3 квартала 2023 года.Ежеквартальный рейтинг составляется Минэкономразвития России и представляет собой комплексную оценку эффективности центров по таким показателям, как доступность и качество государственных, муниципальных услуг и сервисов, клиентоцентричность, цифровизация офисов, внедрение новых направлений работы, использование новаторских решений.«Благодаря постоянному расширению перечня услуг и внедрению новых сервисов региональная сеть центров «Мои Документы» подтверждает высокий уровень своей эффективности. Ежедневно реагируя на запросы населения, мы стараемся оперативно отвечать интересам заявителей и улучшать клиентский сервис», - отметил директор сети центров «Мои Документы» Саратовской области Андрей Завалишин.Региональная сеть центров «Мои Документы» включает 45 филиалов, которые расположены во всех районных центрах и городских округах области. За текущий год центры обслужили более 2,4 миллиона заявителей, которым предоставлено 1 миллион 300 тысяч услуг.Традиционно наиболее востребованными услугами среди заявителей стали услуги Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области.