Сегодня днем почти 200 единиц спецтехники расчищало дороги от снега

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В Саратовской области днем в 15 районах шел снег. Для ликвидации последствий непогоды дорожные службы задействовали 191 единицу спецтехники. Так, например, в дневную смену спецтехника продолжила работать в Турковском и Вольском районах: на расчистку дорог вышло 16 и 15 единиц спецтехники соответственно. Также работы по снегоуборке велись в Базарно-Карабулакском районе - 11 единиц, в Воскресенском – 9, на четырех транзитных дорогах Саратова – 12 единиц, в Гагаринском – 10.Еще в 15 районах техника находилась в режиме дежурства.По данным на 17:00 проезд обеспечен на дорогах регионального и межмуниципального значения во всех районах области.