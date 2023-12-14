Резидент ТОР «Петровск» направил финансовую господдержку на развитие производства и создание новых рабочих мест

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Компания занимается проектированием, изготовлением, установкой, обслуживанием оборудования водоподготовки и водоочистки. В рамках программы финансовой поддержки регионального Фонда микрокредитования предприятие получило за два предыдущих года микрозаймы на общую сумму 6,5 млн рублей.Это позволило приобрести материалы и оборудование, обеспечить непрерывность деятельности и развитие производства, создать новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления в федеральный, региональный и местный бюджеты.«Резиденты ТОР освобождены от налогов на имущество и на землю, а также оплачивают НДС и страховые взносы по сниженным ставкам. Дополнительным видом поддержки для них служит программа Фонда микрокредитования для субъектов МСП и самозанятых в моногородах. Им доступны льготные займы в сумме до 5 млн рублей по ставке 4% годовых на срок до 3 лет», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Линейка программ, реализуемых Фондом, позволяет предпринимателям получить финансовую поддержку до 5 млн рублей по ставке от 1% до 10 % годовых на срок от 1 года до 3-х лет. Поддержка доступна как действующим, так и начинающим предпринимателям, а также самозанятым гражданам.В случае недостаточности залогового обеспечения можно обратиться в Гарантийный фонд для обеспечения поручительством в объеме до 50% от суммы кредита. Максимальная сумма поручительства - 25 млн рублей.