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На международной выставке-форуме «Россия» гимназия № 1 представила проект «Школьные медиа»

Новости
На международной выставке-форуме «Россия» гимназия № 1 представила проект «Школьные медиа»

Представители гимназии рассказали о ресурсах медиасферы гимназии и провели мастер-классы по фото- и видео-съемке, школьной журналистике, а также по подбору героев для журнальных и видеоинтервью.

На протяжении дня гостями гимназии стали представители разных регионов и республик: Дагестан, Марий Эл, Пензенская, Самарская, Московская, Ленинградская и другие области. Особенно интересной площадка гимназии стала для представителей детских общественных объединений.

По словам представителей Движения Первых из Республики Дагестан, эта встреча станет толчком для создания своего медиацентра, а рассказанные принципы монтажа и особенности постановки кадра позволят по-новому взглянуть на формат видеоблога.

«Медиасфера дает возможность выстроить коммуникацию не только с учениками и педагогами, но и с родителями учеников. Это способ развития способностей каждого ученика, ведь любой ребенок сможет проявиться по-новому», - отметила директор гимназии № 1 Ирина Гайнутдинова.

Гимназия собрала множество положительных откликов, которые будут представлены в свежем выпуске школьного журнала «Граната» и нового выпуска «Дневники гимназии».