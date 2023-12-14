Сегодня ночью на дорогах работало более 140 единиц снегоуборочной техники

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На расчистку дорог от снега и наледи сегодня ночью вышло 148 единиц спецтехники (среди которых КДМ, грейдеры и другая автотехника).Например, в Турковском районе на дорогах регионального и межмуниципального значения работало 16 единиц спецтехники, в Гагаринское – 16, в Энгельсском – 14, на транзитных дорогах Саратова (в которые входят такие улицы как Чернышевского, Соколовая, Шехурдина и другие) – 12 единиц.Также проводилась обработка проезжей части трасс противогололедными материалами: за ночь использовано 805 тонн песко-соляной смеси и 215 тонн чистого хлорида.По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального и межмуниципального значения в регионе.Снегоуборочная техника продолжит работу и днем.