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Сегодня ночью на дорогах работало более 140 единиц снегоуборочной техники

Новости

В ночь на 14 декабря в 21 районе шел снег, осложнялись погодные условия сильным ветром и низовой метелью.



На расчистку дорог от снега и наледи сегодня ночью вышло 148 единиц спецтехники (среди которых КДМ, грейдеры и другая автотехника).

Например, в Турковском районе на дорогах регионального и межмуниципального значения работало 16 единиц спецтехники, в Гагаринское – 16, в Энгельсском – 14, на транзитных дорогах Саратова (в которые входят такие улицы как Чернышевского, Соколовая, Шехурдина и другие) – 12 единиц.

Также проводилась обработка проезжей части трасс противогололедными материалами: за ночь использовано 805 тонн песко-соляной смеси и 215 тонн чистого хлорида.

По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального и межмуниципального значения в регионе.

Снегоуборочная техника продолжит работу и днем.