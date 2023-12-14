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Молодые мигранты должны активнее участвовала в социальной и культурной жизни региона

Новости
Работа по социальной и культурной адаптации мигрантов стала темой заседания совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при губернаторе Саратовской области. Участники обсудили реализацию в регионе стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, вопросы противодействия незаконной миграции, профилактики правонарушений среди молодежи.

Как отметил губернатор Роман Бусаргин, работа с приезжающими из других государств молодыми людьми – важная государственная задача. Он подчеркнул, что необходимо создавать условия для того, чтобы молодежь активнее участвовала в социальной и культурной жизни региона.

«Патриотическое воспитание стало неотъемлемым компонентном образовательного процесса. Ваш богатый опыт просветительской деятельности, как представителей различных конфессий и руководителей национально-культурных объединений, имеет ключевое значение. На вашем примере дети видят, насколько важно, несмотря на различия, чтить традиции каждого», - сказал глава региона.

На совещании было озвучено, что на сегодняшний день образовательные учреждения региона посещают 1470 детей мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья. 181 ребенок ходит в детский сад, 1248 - в школу, 25 – студенты колледжей, 36 – вузов. Для их языковой и культурной адаптации, а также правового просвещения разработали специальные программы, их стараются привлекать к участию в различных культурных, спортивных и патриотических мероприятиях. Таких, как форум «Хопер», «Саратовская студенческая весна», «Вместе мы - сила» и др. Всего на территории 41 муниципалитета провели порядка 500 мероприятий. Кроме того, проводится постоянная работа по ознакомлению иностранных граждан с традициями страны и региона.