Более 2000 вязаных изделий и новогодних подарков собрала акция «С теплом из Саратова в Сватово»

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В министерстве труда и социальной защиты области закончилась предновогодняя акция «С теплом из Саратова в Сватово». Сотни участников из комплексных центров социального обслуживания населения области и домов-интернатов приготовили жителям подшефного нашему региону Сватовского района Луганской народной республики вязаные вещи – носки, варежки, шапки, жилетки, а также новогодние игрушки.Игрушки, как и вещи, были связаны руками мастериц, другие сувениры изготовлены из различных материалов, предназначенных для творчества. В посылки вкладывались открытки с пожеланиями добра и мира.Подготовкой подарков занимались также «серебряные» волонтеры центров соцобслуживания. На занятиях в творческих мастерских они готовили игрушки на елку, вязали и мастерили символы наступающего 2024 года – драконов.«Приятно получить пусть даже простой подарок к Новому году. А если ты понимаешь, что человек за сотни километров делал его специально для тебя – такое внимание особенно дорого», - считают «серебряные» волонтеры.