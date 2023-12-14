Рыбакам-энтузиастам напомнили о смертельной опасности неокрепшего льда

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Для безопасного передвижения по льду водоемов имеет значение не только толщина, но и качество ледяного покрова. Как правило, на середине водоема он тоньше, чем у берега, но внешне определить это практически невозможно. Также следует помнить, что при понижении уровня воды под слоем льда у берегов образуются воздушные «карманы», которые могут в любой момент проломиться под весом человека.В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области, утвержденными Постановлением регионального Правительства от 15 января 2013 года N 15-П, безопасным считается выход на лед, который имеет ровную, без трещин поверхность и голубоватый оттенок. Если лед пропитан водой, имеет рыхлую структуру или трещины, он может не выдержать вес человека.Чрезвычайную опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда, а также участки с быстрым течением, рядом с выступающими на поверхность кустами или травой, возле коллекторов.Именно поэтому, на муниципальном и региональном уровнях приняты и вступили в силу нормативные правовые акты, запрещающие жителям области выход на неокрепший лед водных объектов. Эти ограничения временны, они вводятся дважды в год - во время ледостава на срок, пока лед не обретет достаточную прочность, и весной – в период таяния льда вплоть до окончания прохождения паводка. Такая мера необходима для обеспечения безопасности населения региона.Управление безопасности жизнедеятельности настоятельно рекомендует жителям области проявить терпение и не нарушать введенные запреты выхода на лёд в условиях неустойчивого температурного режима, который характерен для начала зимы. После того, как в регионе установятся стабильно низкие температуры воздуха, а лёд наберет достаточную крепость, выход на лёд будет запрещен только в тех местах, где установлены соответствующие запрещающие знаки.Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области